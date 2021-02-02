Дептранс рассказал о пробках в Москве

https://static.news.ru/photo/1e00225a-65db-11eb-9121-96000091f725_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Департамент транспорта Москвы рассказал о трёхбалльных пробках в городе утром, 3 февраля. На движение в столице серьёзно влияют ДТП и дорожные работы, уточнили в ведомстве.

При движении в центр лучше объезжать внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца перед Гагаринским тоннелем, Ленинский проспект и внутреннюю сторону МКАД от 28-го до 40-го километра. На этих участках сейчас наиболее заметные заторы.

Нормально едут Строгинское шоссе, Мичуринский проспект и Можайское шоссе, — сказано в сообщении департамента транспорта.

Очень быстро растёт пробка на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем. На Ленинском проспекте затор из-за двух столкнувшихся автомобилей. Они перекрыли левый ряд и среднюю полосу.

Ещё одна неприятная пробка на внутренней стороне МКАД на юге города. От Липецкой до Профсоюзной эстакады скорость не превышает 30 километров в час. Длина заторов — 61 километр, добавили в ведомстве.

Ограничения в работе центральных станций московского метро сняты, сообщил департамент. Как писал NEWS.ru, накануне некоторые станции были перекрыты на вход или выход пассажиров, а «Охотный Ряд», например, поезда проезжали вообще без остановок. Это было связано с несогласованными акциями протеста в центре города из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.