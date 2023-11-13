День психолога стал официальным праздником. Для чего он нужен? Обращаемся к истории российской психологии накануне Дня психолога

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День психолога в России

Любые проблемы, снижающие качество жизни, — это повод обратиться к специалисту. При высокой тревожности, личностном кризисе и трудностях во взаимоотношениях таким специалистом станет психолог. В 2023 году иcтopия отечественной психологии сделала новый виток: профессиональный праздник психологов был утвержден на государственном уровне. Рассказываем, когда его отмечают, почему это важно и как же понять, что пришло время записываться к психологу.

Когда отмечают День психолога в России

День психолога отмечается в конце каждой осени — 22 ноября. В России этот праздник был признан официальным только в 2023 году. Его утвердили по постановлению Правительства Российской Федерации, подписанному 10 октября.

День психолога — история праздника

Психология как экспериментальная наука сформировалась в России в конце XIX века. С ее становлением связаны такие имена, как В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов и другие. Первый в России институт психологии — Психологический институт имени Л. Г. Щукиной — начал работать в 1912 году.

Фото: Karl Bulla/Public domain/Wikimedia Commons В. М. Бехтерев — русский и советский психиатр, невролог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России

Развитие психологии в 20–30-е годы XX века проходило под влиянием марксизма. Ученые стремились создать науку, соответствующую идеологии того времени. Психология исследовала реакцию человека на биосоциальные раздражители.

Уже во второй половине XX века были разработаны новые психологические методы и направления. Например, культурно-историческая концепция формирования психики исследовала развитие человека в контексте национальной культуры и исторического бэкграунда. Факультеты психологии открылись при МГУ и ЛГУ.

Наконец, в конце столетия, 22 ноября 1994 года, свершилось знаменательное событие — состоялся первый съезд Российского психологического общества. Это самое крупное объединение профессиональных психологов в РФ. Поэтому 22 ноября стало для психологов «красным днем календаря». С начала нулевых оно считалось неофициальным Днем психолога.

В 2023 году День Психолога в России получил признание на правительственном уровне. Это событие свидетельствует о том, что психология как наука обрела вес в глазах общественности.

Как отмечают День психолога в России

Как и другие профессиональные праздники в России, День психолога носит просветительский характер. В этот день на базе факультетов психологии в высших учебных заведениях проводятся тематические лекции, вебинары и конференции. Их цель — повысить информированность населения о значении психологии и особенностях работы психологов. Вебинары открыты не только для студентов, так что далекие от психологии гости могут узнать:

по каким критериям выбрать психолога;

как сохранить ментальное здоровье;

как экологично справляться со стрессом;

как психотерапия помогает в тяжелой жизненной ситуации и многое другое.

Лекции и вебинары, проводимые в День психолога, дают ответ на самый часто задаваемый вопрос: как понять, что пора записываться к специалисту? Рассмотрим его более подробно.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости День психолога

Как понять, что пора идти к психологу

Психологи не только ведут частную практику, но и работают на базе школ, отделов МВД и МЧС и социальных служб. Некоторые компании специально расширяют штат, чтобы нанять собственного психолога для персонала. Но сфера деятельности психологов для многих остается загадкой. А самих психологов путают то с коучами, то с психиатрами.

Дипломированный психолог работает с душевным (ментальным) состоянием клиента. Он не только помогает найти выход из затруднительной ситуации, но и оказывает эмоциональную поддержку. Специалист определяет, есть ли у клиента негативные поведенческие и когнитивные установки, и помогает ему преодолеть их, чтобы вернуться к комфортному образу жизни.

При этом не стоит путать психолога с психиатром. Психолог не работает с тяжелыми психическими заболеваниями, не ставит диагнозы и не выписывает лекарства. Посещение психолога не приводит к постановке на учет в ПНД.

Чаще всего к психологу обращаются со следующими запросами:

дискомфорт при смене образа жизни (переезд, расставание, потеря близкого и не только);

кризис во внутрисемейных отношениях (как между супругами, так и с ребенком);

проблемы в построении межличностных отношений;

появление навязчивых мыслей и страхов;

неудовлетворенность жизнью, ощущение потерянности, демотивация и апатия;

проблемы с самоопределением, кризис личности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День психолога в 2023 году

Это только несколько примеров наиболее частых запросов. Психолог может быть полезен не только для преодоления, но и для избежания кризиса. Например, при выборе или смене профессии он поможет справиться с неуверенностью в себе, найти способы самовыражения и стать устойчивым к конструктивной критике.

Выбирая психолога, убедитесь, что у специалиста имеются диплом об образовании и рабочий стаж. Искать психолога стоит на проверенных форумах либо через знакомых, мнению которых вы доверяете.

Посещение психолога — это не прихоть и привилегия, а забота о собственном здоровье. 22 ноября 2023 года, в День психолога, в России снова вспомнят о важности психологии и всех ее служащих.

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