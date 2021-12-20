Делягин посоветовал чиновникам «постелить соломку» перед принятием решений

Перед тем как принимать непопулярные, но необходимые решения, чиновникам стоит обезопасить себя, «постелив соломку», заявил экономист Михаил Делягин. По его мнению, сейчас возникает множество рисков, которые могут привести к бунту. По этой причине при принятии непопулярных мер нужно всё просчитать на 100 шагов вперёд, сообщает «Царьград».

Просто вы сначала подумайте, найдите технологические решения, а уже потом тиражируйте их. А не сначала тиражируйте в надежде, что лет через 30 «мы что-нибудь придумаем». То же самое и здесь — вы сначала постелите соломки, а потом уже прыгайте. А точнее, других сталкивайте, — высказался Делягин.

По его словам нужно создать систему ограничений и регулирования во всех сферах деятельности. При этом люди часто совершают глупые ошибки, связанные с регулированием. Аргументируя свою позицию, Делягин указал на «климатических мошенников» в Европе, которые предложили перейти на «зелёную» энергетику, спровоцировав энергетический кризис.

В конце концов, ножом можно резать хлеб, а можно резать людей. Но это точно такой же этически нейтральный инструмент, просто нужно создать систему ограничения и систему регулирования, — резюмировал экономист.

Ранее Делягин пошутил, назвав «омикрон» «вирусом похмелья». По его словам, побочные эффекты, возникающие после заражения новой мутацией коронавируса, похожи на те, которые возникают от злоупотребления водкой. Экономист также выступил против «куаркодизации». По его мнению, в России и так достаточно идентификаторов личности, например, паспорт, ИНН и номер СНИЛС.