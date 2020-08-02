В 2007 году паллиативный врач Елизавета Глинка вместе с добровольцами и помощниками основала Международную общественную организацию, где больше десяти лет оказывала медицинскую, юридическую и материальную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Елизавета была неоднократно удостоена различных наград и премий, включая премию апостола Андрея Первозванного (2010 год), орден Дружбы (2012 год), премию «Своя колея» (2014 год), орден святителя Луки Крымского Украинской православной церкви (2015 год) и другие. 8 декабря 2016 года президент Владимир Путин наградил её Государственной премией Российской Федерации за благотворительную деятельность и защиту прав человека.

25 декабря 2016 года Глинка трагически погибла в авиакатастрофе над Чёрным морем, доставляя гуманитарную помощь для больных детей в Сирии.

В марте 2018-го её соратники, друзья и близкие учредили фонд «Доктор Лиза». Кому помогают и как работают волонтёры организации — в материале NEWS.ru.