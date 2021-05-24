Дело главаря банды киллеров Гагиева передали в Верховный суд

https://static.news.ru/photo/3ce22842-bc68-11eb-abc9-96000091f725_660.jpg Аслан Гагиев Фото: instagram.com/freedomforgagiev

Генпрокуратура РФ направила уголовное дело Аслана Гагиева (Джако), возглавлявшего одно из крупнейших в России преступных сообществ, в Верховный суд. Об этом сообщает телеканал «360».

В надзорном ведомстве пояснили , что дело направлено в ВС для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности. Дело в том, что существует реальная угроза безопасности его участников.

Гагиев обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, и незаконном обороте оружия. Ему грозит пожизненный срок.

По версии следствия, обвиняемый руководил тремя бандами в Северной Осетии. По его приказу были убиты шестеро жителей республики, в числе которых прокурор Промышленного района Владикавказа.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам и трём месяцам колонии строгого режима бывшего полковника полиции Вадима Шавлохова, который в 2013 году рассекретил Гагиеву переписку глав МВД Северной Осетии и России о его банде. Получив эту информацию, Джако и его помощник Артур Джиоев стали действовать осторожнее, а затем скрылись за границей. На их розыск и экстрадицию в РФ потребовалось несколько лет.