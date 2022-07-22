Дело экс-руководителей сгоревшей «Невской мануфактуры» дошло до суда

Фото: Андрей Бессонов/РИА Новости

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

Дело бывших руководителей сгоревшей в апреле 2021 года «Невской мануфактуры» в Петербурге дошло до суда, сообщает АБН. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в адрес двух экс-руководителей комплекса. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в уничтожении исторического памятника.

В прокуратуре не назвали имена фигурантов, только отметили, что это 48-летний уроженец Ленобласти и 38-летний уроженец Петербурга.

Как считает следствие, бывшие топ-менеджеры сдавали помещения комплекса в аренду, хотя знали о несоответствии требованиям пожарной безопасности. Также один из обвиняемых умышленно не исполнял обязательства по сохранению здания-памятника и довел его техническое состояние до аварийного.

Дело рассмотрит Невский районный суд.

В апреле 2021 года при тушении огня в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге погиб командир отделения пожарно-спасательной части и пострадали еще двое пожарных. Они получили ожоги 40–50% тела.

Фабрика была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году. Её национализировали в 1918 году, и она прекратила работу. С 1921 года была переименована в государственную фабрику шестерённых изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль» и возобновила свою деятельность. С 1992 года носит название ОАО «Невская мануфактура». Большая часть площадей фабрики сдаётся в аренду.