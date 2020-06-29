Дело экс-главы НПО «Космос» о невыплате зарплаты работникам передали в суд

https://static.news.ru/photo/88f5575e-ba1b-11ea-ae4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело бывшего владельца и главы НПО «Космос» Андрея Чернякова о невыплате в 2013–2014 годах 182 млн рублей зарплаты передали в суд.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, будучи президентом ООО «НПО «Космос» и фактическим руководителем дочерней организации ООО «Космос Спецстрой», Черняков при наличии реальной возможности не выплатил зарплату 1204 работникам.

По данным СК, в настоящее время на имущество Чернякова на сумму 365 млн рублей наложен арест.

В мае обвиняемый в мошенничестве на 17 млрд рублей Андрей Черняков был освобождён из-под ареста по причине истечения сроков содержания под стражей и привлечения к уголовной ответственности. Тогда предпринимателю было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». По версии следствия, в 2011–2012 годах он похитил 14 млрд рублей, которые были получены в кредит от Банка Москвы на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта. Ему также вменяется хищение около 3 млрд рублей со счетов НПО «Космос».

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, бизнесмен в 2011 году в рамках исполнения инвестконтракта заключил соглашение на строительство комплекса Академии дзюдо России с администрацией Звенигорода и Национальным союзом ветеранов дзюдо. В рамках соглашения он получил более 28 млн рублей, но строительство не завершил и подделал акты о приёмке выполненных работ.

Фигурант долгое время скрывался от правоохранителей и был объявлен в международный розыск. В конце декабря 2017 года его задержали в Польше. Как писал NEWS.ru, Варшава экстрадировала в Россию беглого предпринимателя по запросу Генпрокуратуры.