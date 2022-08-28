Американская корпорация DELL, занимающаяся производством компьютеров и поставляющая серверы в РФ, подтвердила свое решение покинуть российский рынок, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя компании Майка Симьенаса. Информация о предполагаемом уходе компании из РФ появилась в ряде СМИ накануне.
В середине августа мы закрыли наши офисы и приостановили все операции на российском рынке, — заявил Симьенас.
По словам представителя DELL, решение о приостановке бизнеса было принято ещё в феврале текущего года. Тогда же компания прекратила продажу своей продукции на территории России.
В феврале мы решили не продавать и не обслуживать продукцию DELL в России, Беларуси, а также в Донецком и Луганском регионах, включая уже ранее попавший под наши санкции Крым, — отметил Симьенас.
Согласно статистике IDC, в 2021 году DELL заняла первое место среди поставщиков серверов в Россию, на корпорацию пришлось до 21% поставок.
Ранее сообщалось, что DELL планировала уйти из России до 30 августа текущего года. Всех сотрудников при этом сократят, им выплатят до восьми окладов.