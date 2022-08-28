Крупнейший поставщик серверов DELL подтвердил уход с российского рынка Производитель компьютеров DELL объявил об окончательном уходе из России

Фото: shutterstock.com

Американская корпорация DELL, занимающаяся производством компьютеров и поставляющая серверы в РФ, подтвердила свое решение покинуть российский рынок, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя компании Майка Симьенаса. Информация о предполагаемом уходе компании из РФ появилась в ряде СМИ накануне.

В середине августа мы закрыли наши офисы и приостановили все операции на российском рынке, — заявил Симьенас.

По словам представителя DELL, решение о приостановке бизнеса было принято ещё в феврале текущего года. Тогда же компания прекратила продажу своей продукции на территории России.

В феврале мы решили не продавать и не обслуживать продукцию DELL в России, Беларуси, а также в Донецком и Луганском регионах, включая уже ранее попавший под наши санкции Крым, — отметил Симьенас.

Согласно статистике IDC, в 2021 году DELL заняла первое место среди поставщиков серверов в Россию, на корпорацию пришлось до 21% поставок.

Ранее сообщалось, что DELL планировала уйти из России до 30 августа текущего года. Всех сотрудников при этом сократят, им выплатят до восьми окладов.