Производитель компьютеров DELL уйдет из России, уволив всех сотрудников

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Одна из крупнейших в мире компаний по производству компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию DELL принял решение покинуть российский рынок, сообщает издание CNews со ссылкой на источник на рынке компьютерной техники и на две компании, сотрудничающих в американской корпорацией. Отмечается, что все сотрудники в России будут сокращены, им выплатят до восьми окладов.

Собеседник заявил, что компания полностью приостановит свою деятельность в России в конце лета. По его информации, последним рабочим днем станет 30 августа.

Технику работники оставляют себе, но все данные корпорация удаляет с жестких дисков и корпоративных телефонов, — рассказал один из собеседников издания.

На DELL, по результатам прошлого года, приходился 21% всех поставок серверов.

Гендиректор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович рассказал, что уход вендора вынудит некоторых заказчиков серверов «перейти на российские решения». Другие, по его словам, будут искать выход в параллельном импорте. Заказчики, по мнению эксперта, из-за этого столкнутся с рядом сложностей, включая переплату за «параллельный» товар.

Уход компании с российского рынка станет не столь заметным в вопросе поставок компьютеров, поскольку на компанию приходился не большой процент российского импорта.

С начала крупнейшего санкционного давления Запада на Россию приостановить деятельность в РФ и Белоруссии решили многие компании. Большинство из них заявили, что из-за сложившейся обстановки бизнес в России стало вести невозможно. Представители компаний также отметили серьезные трудности с поставками товаров. О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.