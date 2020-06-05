Delivery Club работает в штатном режиме, несмотря на забастовку курьеров

https://static.news.ru/photo/42e85402-a740-11ea-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Delivery Club прокомментировала сообщения о забастовке курьеров. Сервис доставки работает в обычном режиме.

На смену вышло достаточное количество сотрудников, передаёт ТАСС.

В организации отметили, что проанализировали причины недовольства работников. Они были возмущены экспериментом по увеличению зон доставки, который уже завершён.

Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство, — отметили там.

Назначенные курьерам штрафы уже компенсировали, а от дальнейшего применения системы отказались. В компании добавили, что используемая система мотивации соответствует стандартам российского и мировых рынков.

Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится, — заключили в Delivery Club.

Как писал NEWS.ru, cотрудники сервиса доставки Delivery Club не отказались от идеи о проведении забастовки. Курьеры вышли на акцию к главному офису компании в Москве.

Курьеры жалуются, что теперь заказы могут приходить даже по адресу, который находится в 10 километрах от начальной точки. При отказе работник получает штраф. Многие сотрудники готовы просто отказаться выходить на работу. Некоторым из них уже звонили с угрозами увольнения.