Делимханов призвал подравшегося с ОМОНом чеченца ответить за преступление

Советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов призвал 20-летнего уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, участвовавшего в драке с ОМОНом в ходе акций протеста в Москве, ответить за преступление.
Делимханов подчеркнул, что применение насилия против представителей правоохранительных органов неприемлемо. Он также рассказал в видеообращении,
Ранее в сети Интернет распространилось видео, как молодой человек вступает в противоборство с несколькими сотрудниками ОМОНа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади 23 января.
Как сообщал NEWS.ru, по итогам несогласованных протестов в поддержку арестованного блогера Алексея Навального в столице возбуждены четыре дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.