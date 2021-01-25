Делимханов призвал подравшегося с ОМОНом чеченца ответить за преступление

https://static.news.ru/photo/7ad11656-5e7e-11eb-a66f-fa163e074e61_660.jpg Адам Делимханов Фото: duma.gov.ru

Советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов призвал 20-летнего уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, участвовавшего в драке с ОМОНом в ходе акций протеста в Москве, ответить за преступление.

Делимханов подчеркнул, что применение насилия против представителей правоохранительных органов неприемлемо. Он также рассказал в видеообращении, опубликованном ИА «Грозный информ», что уже переговорил с отцом Сайд-Мухаммада, который, в свою очередь, заверил парламентария, что его сын никак не связан с организаторами протестных акций.

Ранее в сети Интернет распространилось видео, как молодой человек вступает в противоборство с несколькими сотрудниками ОМОНа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади 23 января.

Как сообщал NEWS.ru, по итогам несогласованных протестов в поддержку арестованного блогера Алексея Навального в столице возбуждены четыре дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.