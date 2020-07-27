Дегтярёв извинился перед хабаровчанами за «жирных голубей»

https://static.news.ru/photo/20c72ba4-d08b-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв извинился перед хабаровчанами за шутку о «жирных хабаровских голубях». Глава региона оплошал в свой первый рабочий день, когда пешком пошёл на работу и снял об этом видео.

В ролике Дегтярёв пошутил, что хабаровские голуби — «самые жирные и счастливые в России», а также сообщил, что продолжает ходить в баню. Ролик вызвал неоднозначную реакцию.

Я хожу в Москве в баню, в Хабаровске буду ходить в баню. Они закрыты, кстати, постановлением правительства Хабаровского края... Если кого-то это задело и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению в первую очередь к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями, — заявил врио губернатора в интервью Сергею Шнурову на RTVI.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские 25 июля в Хабаровске на несогласованной акции в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала изъяли несколько ножей и топор. Об этом заявил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.