Ножи и топор: Дегтярёв рассказал, с чем в Хабаровске ходили на акции

https://static.news.ru/photo/98df5402-d07e-11ea-a3e7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: duma.gov.ru/Global Look Press

Полицейские 25 июля в Хабаровске на несогласованной акции в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала изъяли несколько ножей и топор. Об этом заявил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришёл с топором на несанкционированную акцию? — задался вопросом Дегтярёв в прямом эфире в Instagram.

Он призвал хабаровчан беречь друг друга, оставаться дома во время таких акций и заниматься своими делами.

Врио губернатора также отметил, что уважает людей, выходящих на улицу поддержать Фургала, но, по его мнению, лучшей помощью арестованному станет работа каждого жителя края на своём месте. Сам Дегтярёв намерен «продолжать те хорошие дела», которые наметил Фургал.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион после выборов в 2018 году. Со дня задержания Фургала жители региона выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые несколько дней пребывания врио Хабаровского края Михаила Дегтярёва в должности (и в регионе) привлекли особое внимание федеральных СМИ и пользователей соцсетей. Это и неудивительно — в летний сезон иных политических событий мало, а Хабаровск уже третью неделю, с момента задержания Сергея Фургала, будоражат громкие и многолюдные протесты, явление нетипичное для современной России.