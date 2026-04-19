Даже полежавший хлеб станет вкуснятиной! Готовлю фантастический сэндвич с моцареллой

Даже полежавший хлеб станет вкуснятиной! Готовлю фантастический сэндвич с моцареллой

Это не просто бутерброд, а продуманная гастрономическая комбинация. Хрустящая текстура поджаренного хлеба, сливочная нежность моцареллы, насыщенный вкус ветчины и яркий акцент домашнего песто — вместе они создают безупречный баланс для изысканного перекуса.

Что понадобится

Хлеб (нарезка) — 2 ломтика, сыр моцарелла — 80–100 г, ветчина — 4–5 тонких ломтиков, соус песто — 2–3 ч. л., свежий базилик — несколько листиков, помидоры черри — для подачи.

Как готовлю

Хлеб подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. Одну сторону каждого ломтя смазываю песто. Моцареллу нарезаю тонкими ломтиками, обсушиваю.

На хлеб выкладываю сыр, затем ветчину, снова песто и листья базилика. Для обеда вне дома упаковываю хлеб, начинку и соус отдельно.

Для домашнего песто измельчаю в блендере базилик, пармезан, орехи, чеснок, постепенно вливая масло. Солю по вкусу.

