19 апреля 2026 в 12:51

Даже полежавший хлеб станет вкуснятиной! Готовлю фантастический сэндвич с моцареллой

Фото: D-NEWS.ru
Это не просто бутерброд, а продуманная гастрономическая комбинация. Хрустящая текстура поджаренного хлеба, сливочная нежность моцареллы, насыщенный вкус ветчины и яркий акцент домашнего песто — вместе они создают безупречный баланс для изысканного перекуса.

Что понадобится

Хлеб (нарезка) — 2 ломтика, сыр моцарелла — 80–100 г, ветчина — 4–5 тонких ломтиков, соус песто — 2–3 ч. л., свежий базилик — несколько листиков, помидоры черри — для подачи.

Как готовлю

Хлеб подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. Одну сторону каждого ломтя смазываю песто. Моцареллу нарезаю тонкими ломтиками, обсушиваю.

На хлеб выкладываю сыр, затем ветчину, снова песто и листья базилика. Для обеда вне дома упаковываю хлеб, начинку и соус отдельно.

Для домашнего песто измельчаю в блендере базилик, пармезан, орехи, чеснок, постепенно вливая масло. Солю по вкусу.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Общество
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Общество
Шоколадный плавленый сыр из творога — нежнее «Нутеллы» и в два раза дешевле: на завтрак с тостами идеально
Общество
Вместо обычного бутерброда готовлю крок-месье: ресторанный сэндвич из самых обычных продуктов
