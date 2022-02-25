«Давай откроем»: адвокат объяснила цель радикального феминизма

Цель радикального феминизма — добиться равных прав для полов, а не принижать мужчин, объяснила заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар, передаёт НСН. Это движение борется с домашним насилием и несправедливой оплатой труда, отметила она.

Радикальный феминизм — это течение, которое призывает к радикальному изменению общества патриархального. Что, у нас нет насилия в отношении женщин в семьях? Есть. Зарплата у мужчины выше? Выше. Давай откроем, к чему стремятся радикальные феминистки: они против мужского превосходства в социально-экономической сфере, они не говорят, что всех мужчин надо кастрировать, повесить на столбах и насмехаться, — сказала Айвар.

Те же, кто «бегает полуголым с наклейками на сиськах», — это всего лишь люди, желающие привлечь внимание, отметила адвокат.

Ранее новосибирские радикальные феминистки раскритиковали предложение Роскомнадзора приравнять их движение к экстремизму и рассказали, почему это ошибка. Радикальность не означает радикализм, объяснили они. Радикальный — значит «коренной» (от radical). Идея направления в том, что патриархальное устройство общества лежит в основе общественных проблем, в корне угнетения женщин.