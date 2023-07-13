«Дать подзатыльников»: демограф оценил идею изменить статус многодетности Демограф Ткаченко назвал контрпродуктивной идею опираться на льготы в вопросах рождаемости

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Предложение признать многодетными семьи с двумя детьми, озвученное вице-спикером Госдумы от фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым, противоречит науке, рассказал в беседе с «Радио 1» директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко. Он подчеркнул, что эта инициатива вряд ли подтолкнет семьи рожать больше детей, так как сама идея опираться на льготы в вопросах рождаемости является контрпродуктивной, а ее авторам надо «дать подзатыльников».

Эксперт напомнил, что с точки зрения демографической науки семьи с тремя детьми считаются нормальными, а семьи с одним или двумя детьми — малодетными. Многодетными же называют семьи, где растут пять и более детей. Поэтому он не видит целесообразности в попытке признать малодетные семьи многодетными. По словам Ткаченко, подобные предложения не улучшат демографическую ситуацию.

Сама идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна. Льготы не являются панацеей от падения рождаемости. Все эти льготные программы должны были быть приняты еще много лет назад. Мне такому депутату хочется задать пару вопросов, а еще лучше — дать подзатыльников, — заявил демограф.

Он добавил, что если бы льготные программы поддержки многодетных семей работали, то в семьях было бы по четыре-пять детей, однако демографическая ситуация показывает, что существующие инструменты неэффективны. Поэтому, по мнению Ткаченко, инициатива «Новых людей» не подтолкнет семьи к повышению рождаемости.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала инициативу приравнять семьи с двумя детьми к многодетным обреченной на провал. Она объяснила, что в многодетных семьях детей должно быть больше, чем родителей.