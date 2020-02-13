https://static.news.ru/photo/d0777c82-4e56-11ea-801e-fa163e074e61_660.jpg Дарья Агений Фото: ageniydarya/instagram.com

Уголовное дело в отношении Дарьи Агений, ранившей перочинным ножом мужчину, который пытался её изнасиловать, закрыто. Добиваться суда над злоумышленником она не будет.

По её словам, на новые судебные разбирательства нет ни сил, ни средств. К тому же шанс, что насильник всё-таки окажется на скамье подсудимых, весьма мал.

Девушка отметила, что ей очень повезло самой остаться на свободе, хотя полноценным «хеппи-эндом» это назвать нельзя.

Это великая случайность и удача, и я не готова рисковать своей свободой, чтобы добиться справедливости, — сказала она телеканалу «360».

Агений добавила, что продолжит акцию, направленную на привлечение внимания общественности к проблеме самообороны при попытке изнасилования. По её словам, она сильно прониклась данной темой и хочет помогать другим девушкам.

Инцидент с Агений произошёл в 2018 году во время работы вожатой в лагере в Туапсе. Неизвестный мужчина попытался изнасиловать девушку, когда она вечером пошла в магазин. Ей удалось отбиться, ранив его ножом для заточки карандашей. Заявление в полицию она писать не стала, однако это сделал злоумышленник, который обвинил Агений в причинении тяжкого вреда здоровью. Ей грозило до 10 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, девушка запустила в Интернете кампанию #самаНЕвиновата, а также опубликовала петицию с требованием защитить жертв изнасилований и домогательств. Призыв поддержали несколько десятков тысяч человек.