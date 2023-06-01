Дарье Треповой продлили арест до 2 сентября

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Дарья Трепова

Обвиняемой в убийстве Владлена Татарского Дарье Треповой продлили арест до 2 сентября, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала Басманного суда, где прошло заседание.

1 июня стало известно, что в розыск был объявлен публицист Роман Попков. О его возможной причастности к убийству «военкора» Владлена Татарского сообщали Telegram-каналы со ссылкой на анонимные источники. Утверждалось, что именно на него как на вербовщика указала Дарья Трепова.

17 мая в розыск был объявлен предполагаемый соучастник убийства Татарского Юрий Денисов. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал информацию об образе жизни и местах посещения Татарского. Силовики установили, что после теракта, 3 апреля, он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.