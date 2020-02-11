https://static.news.ru/photo/5e476306-4ca9-11ea-9bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о 40 тысячах клиентов брокера «Альфа-Кредит» утекли в Сеть. Организация обрабатывает заявки на получение займов и помогает выбрать нужный вариант. Данные хранились в системе MongoDB с открытым кодом. Её использует ряд компаний для внутренних операций. Поисковик зафиксировал базу 31 января 2020 года, рассказал основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян.

В каждой записи указываются ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания, пишет РБК со ссылкой на источник.

По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматически оказываются в Сети, а специализированные поисковики их индексируют и находят, — пояснил Оганесян.

В конце 2019 года персональные данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг попали в Сеть и находились в открытом доступе. Неизвестные разместили информацию на форуме, специализирующемся на утёкших базах данных.

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг, благодаря сбою данные оказались доступны для скачивания. «Дыру» в безопасности, сообщает «Коммерсант», пытаются закрыть уже вторые сутки.

Ранее Роскомнадзор не нашёл нарушений в утечке в Интернет личных данных 360 тысяч россиян. Она произошла во время работы операторов информационных государственных систем. 15 мая стало известно, что в восьми информационных системах госорганов оказались размещены 360 тысяч записей с личной информацией, содержащей сведения о месте работы, а также адреса электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, писал NEWS.ru.