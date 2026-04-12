Дал капусте шанс, и теперь это блюдо — семейный фаворит. Весь секрет в пакете!

Когда я впервые запекал капусту в пакете, не поверил, что она будет такой вкусной. Нашинковал капусту, нарезал грибы, лук, морковь, добавил соль, паприку, куркуму, масло, завязал пакет и отправил в духовку. Через 35 минут — сочная, ароматная капуста, которая тает во рту. И никакой грязной посуды.

Что понадобится

350 г капусты, 150 г шампиньонов, 80 г лука, 80 г моркови, 30–40 мл растительного масла, 30–40 мл воды, 0,5 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. куркумы, соль, перец.

Как я готовлю

Капусту шинкую полосками, грибы нарезаю пластинками, лук — четвертькольцами, морковь тру на терке.

Все смешиваю в миске с солью, специями и маслом.

Перекладываю в пакет для запекания, вливаю воду, завязываю.

Запекаю при 180–190 °C 30–35 минут. Перед подачей аккуратно раскрываю пакет.

