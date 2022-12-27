Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства С 2023 года дактилоскопическую регистрацию в России введут по экстерриториальному признаку

Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Добровольная дактилоскопическая регистрация в России с 1 января 2023 года будет проводиться по экстерриториальному признаку. Об этом говорится в приказе МВД России. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Пункт 49 изложить в следующей редакции... государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, — гласит документ.

Приказ подписан главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.

Нововведение позволит проходить процедуру в специализированном офисе. Ранее услуга предоставлялась исключительно по месту жительства или пребывания.

Ранее сообщалось, что МВД своим приказом отменило обязательный сбор отпечатков пальцев у прибывших в Россию беженцев и лиц, которые получили временное убежище на территории страны. Новый приказ вносит изменения в предыдущий приказ от 27 декабря 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В этой связи председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин отметил, что отмена обязательной дактилоскопии для беженцев не ухудшит ситуацию с нацбезопасностью в России. Он уточнил, что данная мера коснется именно беженцев с украинских территорий, тогда как приезжие из Средней Азии — это мигранты, и на них будут распространяться прежние принципы.