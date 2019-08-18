https://static.news.ru/photo/7d630260-c1b0-11e9-898d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что власти республики планируют субсидировать авиабилеты в регион. Таким образом чиновники надеются добиться роста потока туристов.

По его словам, выделять деньги на удешевление тарифов следует в межсезонье, так как летом туристов достаточно, передаёт РИА Новости .

В сезон переполняется, а в межсезонье его (турпотока. — прим. News.ru) нет. Я посмотрел, некоторые рестораны и гостиницы даже отпускают персонал в межсезонье, — подчеркнул он.

Политик добавил, что перед властями стоит задача по урегулированию потока приезжающих людей.

Ранее, как писал News.ru, Васильев заявил, что дагестанские власти намерены восстановить промышленный лов каспийской кильки, добычу которой прекратили в 90-х годах. По его словам, Минобороны уже выразило готовность приобретать продукцию для нужд военнослужащих.