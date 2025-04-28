Дачников предупредили о штрафах за захват части участка соседа Юрист Рыбченко: захват части участка соседа приведет к штрафу от 5 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачникам будет грозить штраф за установку забора на соседской территории, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко. Штраф будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости земли.

Придется заплатить от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей, — отметил Рыбченко.

Помимо штрафа, нарушителя обяжут перенести забор в соответствии с границами участков. Жалобы на неправомерно установленное ограждение можно подать в Росреестр.

Ранее член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова заявила, что дачникам в начале сезона необходимо убрать и утилизировать сухую траву и мусор, за скопление которого на участке предусмотрена административная ответственность. По ее словам, в противном случае собственника могут оштрафовать на две-три тысячи рублей.

До этого в МЧС напомнили, что, согласно действующим в России правилам противопожарного режима, жарить шашлыки на даче можно только в специально оборудованных для этого местах. Мангал должен представлять собой несгораемую емкость, установленную на расстоянии не менее пяти метров от построек. Также в радиусе двух метров не должно быть сухой травы, мусора или других легковоспламеняющихся материалов.