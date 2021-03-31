Дачникам посоветовали не ругаться с соседями, сжигающими мусор

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Россияне с приходом весны всё чаще посещают свои дачи и не всегда могут ужиться с соседями, которые в открытую нарушают законы: сжигают на участке мусор или сливают нечистоты в канавы и ручьи, например.

Споры, конечно, лучше всего урегулировать по-человечески, если это возможно. Не доводить до открытых конфликтов, считает юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба. Однако если вас в упор не слышат, есть надзорные ведомства, которые могут помочь в борьбе с нарушителями.

Все свои неприятные ощущения нужно высказать. Возможно, люди услышат и добровольно устранят замечания. Не всегда штрафы помогают. Иногда они ещё больше усложняют жизнь, — подчеркнул Нетреба в беседе с «360».

Он напомнил, что сжигание мусора и сухой травы на участках запрещено, это всё нужно вывозить. Штрафы за такое нарушения сейчас подняли, и суммы там довольно серьёзные. Если вы хотите пожаловаться на соседей, наложить взыскание может полиция или лесоохрана (если участок расположен у кромки леса).

Проблемой слива канализации в водоёмы занимаются специалисты Санэпиднадзора. Они обычно приезжают на место, делают забор воды, проводят исследование и составляют протокол.

Также можно обратиться в местную администрацию, которая и сама обязаны вызвать соответствующих специалистов.

Ранее NEWS.ru перечислил новые штрафы для дачников. Этой весной им нужно быть внимательнее. Жители столицы, которые отправятся жить или отдыхать на свои участки в СНТ, должны помнить, что теперь нельзя жечь костры.