Дачникам рассказали, как правильно хранить и чистить садовый инвентарь Глава Союза дачников Никита Чаплин: садовый инвентарь нужно хранить в сухом и темном месте

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Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что после работы в саду лопаты, грабли и мотыги нужно тщательно очистить от грязи и ржавчины, а потом хранить в сухом и темном месте. Он также посоветовал периодически точить инструменты.

Место хранения инвентаря обязательно должно быть сухим и темным. И желательно, чтобы летом температура в таком помещении не поднималась выше 15–20 °C. Лучше всего подойдет погреб. Для хранения можно разместить специальные сундуки и шкафы для инвентаря. После дачных процедур надо тщательно очистить инвентарь: уберите грязь скребком, удалите ржавчину жестяной щеткой, тщательно помойте и просушите на солнце, — сказал Чаплин.

Он также посоветовал периодически ставить инструменты в ведро с машинным маслом, чтобы они не пересыхали.

Лопаты, мотыги, сапки, косы, вилы, грабли нужно периодически точить и поставить в ведро, куда налить машинного масла. Это важно, чтобы инструменты не пересыхали. А секаторы, ножницы и другие режущие предметы после того, как вы их заточили, важно обязательно смазать маслом, разложить в чехлы или в грубую ткань, — сказал Чаплин.

Эксперт уточнил, что все деревянные черенки инвентаря следует отшлифовать наждачкой и покрыть лаком или краской, чтобы избежать заноз и ран на руках. Хранить инструменты лучше в вертикальном положении.

Как заявлял ранее Чаплин, чтобы получить к июню красивую дачную лужайку для солнечных ванн и барбекю, необходимо правильно посеять газон. По его словам, в целом газонную траву можно разделить на три группы: декоративную, специальную и универсальную. Засевать площадку при этом лучше всего по принципу «вдоль и поперек».