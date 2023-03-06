Дачникам объяснили, как противостоять «соседям-захватчикам» участка земли Глава Союза дачников Подмосковья призвал владельцев земли документально определить границы участков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru, призвал землевладельцев документально определять границы своих участков для более эффективно борьбы с «соседями-захватчиками». Он добавил, что если спор не получается решить мирно, то лучше обратиться в суд.

Часто «соседи-захватчики» переносят забор подальше или деревья раскидываются на смежный дачный участок. Это вызывает споры, вплоть до суда. Постарайтесь поговорить с соседом. Если не получится мирно урегулировать вопрос, обратитесь в Росреестр или в орган муниципального земельного контроля. Установите границы своего участка. Уполномоченные инспекторы проведут проверку, выдадут предписание сроком на 6 месяцев об устранении нарушения и составят протокол об административном правонарушении. Если вопрос не решится административным путем, то вам надо обратиться в суд, — отметил эксперт.

По его словам, до жалобы проверьте, проведено ли межевание участка и установлены ли границы. По правилам, необходимо определить координаты характерных точек границ.

За самовольный захват земли соседа предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 1-1,5% кадастровой стоимости занятой части земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, то размер штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей, — подчеркнул Никита Чаплин.

Ранее агроном Маргарита Васильева заявила, что метод самостоятельной заготовки семян для рассады уже устарел, поэтому дачникам лучше отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена из магазина. Эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.