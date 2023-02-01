Дачникам посоветовали отказаться от самостоятельной заготовки семян Агроном Васильева: метод самостоятельной заготовки семян на рассаду устарел

Фото: shutterstock.com

Метод самостоятельной заготовки семян для рассады превратился в устаревший, дачникам рекомендуется отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена, которые можно купить в магазине, предупредила агроном Маргарита Васильева. В ходе разговора со «Словом и Делом» эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.

Если вы приобретете гибридные семена, то вы их воспроизвести не сможете. Потому что такие семена сохраняют заданные свойства, только когда они гибриды первого поколения. А дальше, если вы заготовите из гибридных семян свои, они у вас уже не получатся, — объяснила агроном.

Васильева уточнила, что гибридные семена получаются в результате ручного опыления материнской линии отцовской. Поэтому производить из них потомство на следующий год не стоит, так как потребительские свойства рассады могут оказаться хуже и не будут соответствовать предыдущим, приобретенным в магазине. При этом неиспользованные гибридные семена первого поколения можно сохранить до следующего года, по словам агронома. Если соблюдать все меры, рассада не потеряет свою ценность.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агроном Маргарита Васильева ранее объяснила, что Лунный календарь не имеет под собой никаких научных фактов, а является астрологическими измышлениями. В связи с этим специалист не рекомендует пользоваться им для того, чтобы выращивать рассаду.