Метод самостоятельной заготовки семян для рассады превратился в устаревший, дачникам рекомендуется отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена, которые можно купить в магазине, предупредила агроном Маргарита Васильева. В ходе разговора со «Словом и Делом» эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.
Если вы приобретете гибридные семена, то вы их воспроизвести не сможете. Потому что такие семена сохраняют заданные свойства, только когда они гибриды первого поколения. А дальше, если вы заготовите из гибридных семян свои, они у вас уже не получатся, — объяснила агроном.
Васильева уточнила, что гибридные семена получаются в результате ручного опыления материнской линии отцовской. Поэтому производить из них потомство на следующий год не стоит, так как потребительские свойства рассады могут оказаться хуже и не будут соответствовать предыдущим, приобретенным в магазине. При этом неиспользованные гибридные семена первого поколения можно сохранить до следующего года, по словам агронома. Если соблюдать все меры, рассада не потеряет свою ценность.
Агроном Маргарита Васильева ранее объяснила, что Лунный календарь не имеет под собой никаких научных фактов, а является астрологическими измышлениями. В связи с этим специалист не рекомендует пользоваться им для того, чтобы выращивать рассаду.