В России могут ограничить параллельный импорт одного вида техники «Ъ»: в России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники

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В Минпромторге совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривают возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Речь идет, в частности, о таких компаниях, как IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что министерство ждет конкретно сформулированных предложений по ограничению. При этом источник издания на рынке утверждает, что нормативный акт уже подготовлен.

По информации «Коммерсанта», в Минцифры считают, что можно рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта только той продукции, производство которой уже налажено в России.

Ранее стало известно, что в России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. Руководство сервисов сообщает клиентам, что больше не принимает технику на обслуживание, а все принятые ранее устройства будут возвращены владельцам.