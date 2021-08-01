Писатель Цыпкин: Россия в хвосте паровоза по цензурированию юмора

Эксперты провели опрос среди россиян о запрещённых темах в юморе. Большинство считают, что не над всеми явлениями в жизни допустимо смеяться. Самыми деликатными стали темы здоровья, политики, коронавируса и религии. Полный запрет на любые шутки поддержали 3% респондентов, а 9% считают, что можно шутить на любые темы. Публицист и автор рассказов, по которым сняли комедийный сериал «Беспринципные», Александр Цыпкин в интервью NEWS.ru порассуждал о результатах опроса, объяснил, почему россияне терпимо относятся к шуткам о национальностях и почему наказание за пранк о COVID-19 вполне обоснованно.

— Вас удивило, что здоровье — наиболее деликатная тема для россиян, даже в большей степени, чем политика и религия?

— Нет, меня это совершенно не удивило. Это нормально, с учётом того, в какое время мы живём. Для большого количества людей тема здоровья в это время связана с настоящими трагедиями. Так что резонно ожидать, что здоровье в топе табуированных тем.

— Только 3% назвали расовую и национальную принадлежность запрещённой темой — гораздо меньше, чем можно было бы предположить.

— Мне кажется, это хорошо. Мы же говорим о юморе. Мы не говорим об издевательствах или дискриминации. Мы говорим о шутках. Россия — интернациональная страна, и здесь всегда было большое количество интернационального юмора. Никто к нему не относился никогда как к оскорблениям. Я думаю, что когда люди принимали участие в этом опросе, они имели в виду шутки вроде: «Русский, немец и поляк...». В них нет какой-то обидной составляющей.

Да чего греха таить, мы все выросли на анекдотах про чукчу. Безусловно, их можно рассматривать как дискриминационные. Однако рассказывающий подобные анекдоты не имеет в виду какую-то злую мысль в отношении реальной нации. Так традиционно сложилось, и я думаю, что на подобное давно никто не обижается.

— Согласно опросу, 9% россиян считают, что шутить можно на любые темы. Это мало или много?

— Некорректно задаётся вопрос, потому что, если бы меня спросили, можно ли шутить на любые темы, я бы тоже сказал, что нельзя в силу того, что существуют ситуации, когда шутка абсолютно неуместна. Весь вопрос в том, в какой ты ситуации, когда шутишь. Вряд ли стоит рассказывать смешной анекдот о заболевании на похоронах умершего человека. Соответственно, если так радикально задавать вопрос, то даже я, человек открытых либеральных взглядов, ответил бы, что нет — на любую тему шутить нельзя. В целом мой ответ был бы такой: если вы думаете, что у кого-то ваша шутка может вызвать слёзы печали, то лучше не шутить. Если стоит такой выбор, что можно пошутить, получить порцию радости, но при этом расстроить кого-то. Лучше всё же пошутить так, чтобы никого не обидеть.

alexander_tsypkin/instagram.com

— Сейчас судят пранкера, который имитировал в метро приступ от коронавируса. Прокуратура попросила четыре года тюрьмы. Россияне становятся чувствительнее к шуткам?

— Что касается пранкера, то мне кажется, что четыре года — это достаточно жестокий приговор. Однако я считаю, что наказание за подобную шутку должно быть в силу того, что какой-то человек может испугаться, может быть, несколько людей из его окружения умерли от коронавируса или, скажем, у него диабет или ещё какое-то хроническое заболевание. Если он столкнётся с подобным пранком, то ему может стать плохо просто от страха. Человек и умереть может. Кроме того, если мы уж живём в полувоенном положении из-за коронавируса, то подобные шутки неуместны. Повторюсь, четыре года кажутся мне слишком суровым сроком, но какое-то наказание должно быть.

Что касается усилившейся чувствительности к шуткам, то это мировая тенденция. Россия, наоборот, далека от острой фазы, когда любая фраза может быть воспринята как оскорбление и юмор исчезает из повестки. Мы в этом смысле где-то в хвосте этого паровоза, запрещающего юмор, если говорить о развитых странах. Да, тенденция есть, в первую очередь из-за Интернета, позволяющего на многое обижаться. Однако я бы скорее большей проблемой назвал хейт, травлю, которая начинается из-за любого публичного высказывания. С этим проблем больше, чем с реакциями на шутки.