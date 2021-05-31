Маткапитал, пособия и разовые выплаты: как власти помогают семьям с детьми

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Эту инициативу поддержали в ООН, объявив защиту прав, жизни и здоровья детей одним из ключевых направлений своей деятельности. 20 ноября 1989 года всемирная организация приняла Конвенцию о правах ребёнка. В СССР ратифицировали документ 13 июня 1990-го.

За последние годы в России был принят ряд программ и законов, направленных на поддержку семей и защиту детства.

В частности, в 2007 году была утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025-го, призванная увеличить продолжительность жизни населения, повысить рост рождаемости и сократить уровень смертности.

В прошлом году Россия достигла исторического максимума по доле детей в общей численности населения — 22,4%.

С 2019-го в стране реализуется нацпроект «Демография», рассчитанный до 2024 года. Он включает в себя пять федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трёх лет.

В 2007 году был введён материнский капитал — мера господдержки семей, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок. В марте 2020-го программа маткапитала была расширена и продлена до конца 2026-го.

В стране были приняты и другие меры поддержки, такие как выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, а также пособие на детей от трёх до семи лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум.

Кроме того, действует программа поддержки семей при рождении третьего или последующих детей. Благодаря ей родители могут получить от государства 450 тысяч рублей на ипотеку.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Они включают в себя оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка, поддержку неполных семей, выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации. В середине августа родители школьников и будущих первоклассников получат разовую выплату.

1 июня во многих городах страны проводятся мастер-классы, конкурсы, лекции, а также форумы для взрослых. В ходе этих мероприятий преподаватели обсуждают, как поддержать детей, находившихся долгое время на удалёнке, и как пробудить у них интерес к чтению в эпоху новых технологий. Кроме того, специалисты пытаются решить проблему зависимости детей от соцсетей. По данным банка «Открытие», большинство родителей в России (68%) считают самой большой головной болью долгое времяпрепровождение своих чад в соцсетях и в Интернете.

О том, как в России отмечают Международный день защиты детей, — в фотогалерее NEWS.ru.

Почтовая марка СССР 1958 года, посвящённая Международному дню защиты детей, с изображением детей разных народов Wikimedia Дети разных национальностей, СССР, Москва, 1 июня 1969 года Будан Виктор/Фотохроника ТАСС Конкурс детского рисунка на асфальте в городе Днепродзержинске, Украинская ССР, 1977 год Александр Лобов/РИА Новости Детский праздник и митинг за мир. Московский дворец пионеров и школьников на Ленинских горах, 1986 год Игорь Михалев/РИА Новости Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» родителям многодетных семей, 30 мая 2019 года kremlin.ru