Цветная капуста по-новому: сырные котлеты, которые обожают даже дети!

Котлеты из цветной капусты с сыром — хрустящее удовольствие без мяса! Эти золотистые котлетки станут приятным открытием даже для убежденных мясоедов. Нежная текстура цветной капусты в сочетании с расплавленным сыром создает удивительную гармонию вкусов, а хрустящая корочка добавляет блюду особый шарм. Идеальный вариант для легкого ужина, детского меню или постного дня.

Секрет приготовления прост: разберите небольшой кочан цветной капусты на соцветия и отварите в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности. Пропустите через блендер или мясорубку вместе с зубчиком чеснока и пучком зелени. В получившуюся массу добавьте 100 г тертого сыра (идеально подойдет чеддер или сулугуни), яйцо, 2 ст. л. муки или манки, посолите и поперчите по вкусу. Тесто должно быть достаточно густым, но пластичным.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях для хрустящей корочки и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности. Чтобы уменьшить калорийность, можно запечь в духовке при 180 °C 20 минут.

Подавайте с йогуртовым соусом с зеленью или томатной сальсой.

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