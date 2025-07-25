Старинный славянский рецепт: делаем настойку из черной смородины на водке

Старинный славянский рецепт: делаем настойку из красной смородины на водке

Старинный славянский рецепт: делаем настойку из черной смородины на водке

Черная смородина обладает насыщенным вкусом и освежает в жару. Она безумно сочная и нежная, как и настойка на ней! Водочка, ягодка, кленовый сироп — будет приятный вечер!

Состав: 450 г черной смородины, 750 мл водки, 180 г кленового сиропа, 15 свежих смородиновых листьев и 1 палочка корицы (на ваше усмотрение).

Настойка из черной смородины готовится так: давим ягоды пестиком в керамической посуде. Затем нужно добавить 5 листьев смородины, залить 500 мл водки. Настаивать под льняной салфеткой 3 суток при 22-25 °C.

Перелить в стеклянную бутыль, добавить оставшийся алкоголь и 10 листьев. Герметично закрыть, выдержать 18 дней в темном месте при постоянной температуре.

Через вафельное полотно профильтровать, жмых отжать через хлопковую ткань. Ввести кленовый сироп и корицу, перелить в стеклянный сосуд. Выдержать 40 дней.

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