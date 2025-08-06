Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 21:46

Цветет все лето и сам удобряет почву: не многолетник, а мечта садовода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник цветет все лето и сам удобряет почву. Растение исключительно неприхотливо — засухоустойчиво, зимостойко и не требует частых подкормок. Не многолетник, а мечта садовода.

Эхинацея — идеальный многолетник для дачи, сочетающий красоту и пользу! Этот цветок радует глаз яркими розовыми, пурпурными или белыми соцветиями с июня по сентябрь, привлекающими пчел и бабочек.

Эхинацея улучшает почву, так как ее глубокие корни рыхлят грунт и способствуют его аэрации, а после отмирания обогащают землю органическими веществами. Посадив эхинацею, вы получите долгоцветущее украшение сада.

Ранее был назван многолетник, который вытесняет сорняки, отпугивает вредителей и улучшает почву. Его яркие цветы радуют глаз все лето, а густая листва создает плотный покров.

Дарья Иванова
Д. Иванова
