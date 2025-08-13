Цвета, что усыпят тревогу: 3 оттенка для спальни с научным обоснованием

Ученые доказали: правильно подобранные цвета в интерьере могут повысить продуктивность на 15% и улучшить качество сна на 20%. Цветовая гамма спальни напрямую влияет на настроение, уровень тревожности и даже на аппетит.
Британский психолог Сью Пикок провела исследование и выяснила, что определенные оттенки помогают быстрее расслабиться и избавиться от бессонницы. Эксперты выделяют три цвета, которые стоит использовать в оформлении спальни.
Синий
Снижает уровень стресса, замедляет пульс и слегка понижает давление, создавая атмосферу покоя. Темно-синий признан трендом 2025 года.
Зеленый
Напоминает о природе, уменьшает тревожность, улучшает рабочую память и восстанавливает ментальную энергию после умственной нагрузки.
Серый
Помогает снять эмоциональное напряжение и быстрее расслабиться. Ассоциируется с надежностью, стабильностью и спокойствием.
Выбирая эти оттенки, можно сделать спальню не только стильной, но и местом, где организм действительно отдыхает.
Белоснежные стены часто воспринимаются как универсальное решение, символ чистоты и света. Но такой выбор может обернуться потерей уюта и индивидуальности в вашем доме.