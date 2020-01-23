https://static.news.ru/photo/a755bf5e-3e3d-11ea-ba8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CIA

Центральное разведуправление Соединённых Штатов выложило в открытый доступ несколько миллионов страниц рассекреченных архивных документов, около 300 из них посвящены Степану Бандере, лидеру «Организации украинских националистов» (запрещённая на территории РФ экстремистская организация).

Среди документов с пометкой «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников» есть доклад под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». На четырёх страницах в нём описаны преступления, происходившие на оккупированных фашистами территориях, рассказывает телеканал «Звезда».

В бумагах Бандеру называют «профессиональный агент Гитлера под кличкой Консул-2». В докладе говорится о уничтожении десяти тысяч евреев в ходе операции на границе с Закарпатской Украиной.

На границе их передали представителям вооружённых отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении... Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков, — цитируют документ ознакомившиеся с ним журналисты.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский написал в Facebook сообщение, в котором назвал лидера ОУН (организация запрещена в России) Степана Бандеру террористом. Он выразил удивление тем, что современные украинские националисты, называющие себя последователями Бандеры, копируют культурную и языковую политику Польши указанного периода, против которых тот и выступал.