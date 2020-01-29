https://static.news.ru/photo/794d6f20-42a8-11ea-9b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия нового коронавируса не грозит РФ. Роспотребнадзор делает всё возможное, чтобы предотвратить заражение граждан, рассказал начальник центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

Он добавил, что при грамотном лечении инфекция не является летальной. Недуг может протекать в различных формах — от лёгкой до среднетяжёлой. Симптомы похожи на ОРВИ. Тяжёлую пневмонию коронавирус провоцирует лишь в отдельных случаях, пояснил медик.

На сегодняшний день у нас есть тест-система, есть место, где будут централизовано выполнять анализы. Поэтому уверен в том, что, даже если появятся такие пациенты, мы сможем их быстро изолировать, — цитирует врача НСН.

Специалист не исключил, что РФ столкнётся с единичными случаями заражения.

Накануне вирусолог Михаил Щелканов заявил, что риск появления коронавируса на территории России очень высок. По его словам, ситуация осложняется из-за того, что возникают случаи заражения в китайских провинциях, которые граничат с российскими регионами.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.