Цирку Никулина грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер

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Московский цирк Никулина на Цветном бульваре может быть оштрафован из-за несоблюдения мер профилактики распространения коронавируса.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что в цирке частично нарушены условия для соблюдения социальной дистанции, а также в служебных помещениях отсутствуют санитайзеры.

Согласно административному законодательству, развлекательному учреждению грозит взыскание в размере до полумиллиона рублей, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы закрыли около 150 магазинов, в которых были нарушены меры безопасности, введённые из-за коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проверяется соблюдение мер не только самими магазинами, но и покупателями.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 12,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из них 4,1 тысячи приходится на долю Москвы.