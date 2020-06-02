ЦИК утвердил новый порядок голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Члены Центральной избирательной комиссии в ходе заседания утвердили новую процедуру голосования по поправкам в Конституцию. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что изменения продиктованы рекомендациями Роспотребнадзора.

При этом порядок проведения плебисцита может быть скорректирован в будущем, передаёт ТАСС.

Мы его принимаем сегодня, потому что нам надо работать, люди должны подавать заявления, процесс мы должны запустить, — подчеркнула она.

Глава комиссии отметила, что совместно с Роспотребнадзором были разработаны рекомендации по охране здоровья людей. Среди обязательных мероприятий измерение температуры и проверка наличия маски и перчаток у голосующего. Также на участках должны установить санитайзеры, одноразовые ручки, дезинфицирующие коврики и разметку социальной дистанции.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил 1 июля провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.