https://static.news.ru/photo/926c72e6-2f0a-11ea-acef-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Наибольшее количество зрителей в новогоднюю ночь у телеэкранов собрал президент России Владимир Путин. Таковы данные исследовательской компании Mediascope.

Как следует из предварительного отчёта, речь Путина на Первом канале собрала 15,3% аудитории, а на «России 1» — 10,3%. Именно эти телеканалы разделили между собой топ-10, пишет Teleprogramma.pro.

Третье и четвёртое места делит «Новогодняя ночь на Первом». Причём, вторая, показанная после полуночи, собрала 9% аудитории, а первая чуть меньше — 8,6%.

«Новогодний парад звёзд», показанный на канале «Россия 1» перед боем курантов, занял шестую строчку с 6,9%, а «Голубой огонёк на Шабаловке» 1 января — восьмую позицию с 6,4%.

Присутствуют в рейтинге и советские комедии, которые традиционно демонстрируются в предновогоднем эфире. Большинство россиян посмотрело фильм «Иван Васильевич меняет профессию» на «Первом канале» — 7,8%, это пятое место. «Кавказскую пленницу» там же увидели 6,6% аудитории — 7 строка. Замыкают десятку показанные на «России 1» ленты «Джентльмены удачи» и традиционная для Нового года «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин в новогоднюю ночь поздравил сограждан с праздником, прервав в телеэфире речь президента России Владимира Путина. Впоследствии он извинился за инцидент, объяснив это техническим сбоем на возглавляемом им телеканале.