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Что нашли в доме мытищинского стрелка: фото с места ЧП

12:26, 31 марта 2021
Фото: t.me/Hinshtein

Вчера, 30 марта, в подмосковных Мытищах силовики пришли домой к ранее судимому 61-летнему Владимиру Барданову, чтобы провести у него обыск по делу о хранении оружия. Мужчина оказал вооружённое сопротивление — открыл стрельбу из окна, а также использовал гранаты. Штурм дома длился несколько часов, Барданов не собирался сдаваться. Коттедж был обстрелян силовиками из гранатомёта, в результате чего начался пожар.

Позднее, когда огонь уже был потушен, на чердаке дома обнаружили тело стрелка. Полиция нашла в доме внушительный арсенал оружия и боеприпасов. Фото с места событий — в галерее NEWS.ru.

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

t.me/Hinshtein

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