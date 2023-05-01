Что мешает демилитаризовать Одессу

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Морской пассажирский терминал, Одесса

Удар беспилотниками по нефтебазе в Севастополе, приведший к пожару и уничтожению четырех цистерн, вызвал сильный резонанс в наших политических кругах. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прямо призвала демилитаризовать Одессу, которая давно уже не жемчужина у моря, а напичканная различным вооружением украинская, скорее, даже натовская военная база.

Как раз с военного объекта ВСУ, расположенного в Одессе, и взлетела группа беспилотников, один или два из которых и сумели все-таки пробиться к нефтебазе. Весьма показательно, что украинские военные предпочли использовать популярные беспилотники Мugin-5 китайского производства. Не исключено, что для Киева это был еще и некий символический жест, как бы косвенно намекающий на сближение с Пекином. Притом что такие аппараты можно без труда приобрести на мировом рынке за 10–15 тысяч долларов. Тут, как говорится, одной провокацией больше, одной меньше. Но проблема давно не вольного города Одессы становится для наших военных все серьезнее.

Мало того что из Одессы стартуют беспилотники, напрямую угрожающие объектам в Крыму, так из одесского порта выходят и морские дроны, нацеленные на корабли нашего Черноморского флота. Доставленные, как считают, морем же из Великобритании и Норвегии, эти дроны затем выходят по свободным (на основании условий «черноморской зерновой инициативы») коридорам, там же разворачиваются и пытаются подорвать наши корабли на севастопольском рейде.

Нам уже приходилось анализировать последствия дважды продленной зерновой сделки для ведения нашей спецоперации. Мы не только ничего не приобретаем в плане экономики и внешней торговли, но оказываемся со связанными по рукам и ногам в проведении нашей СВО. Как ни парадоксально, но именно условия этого сомнительного соглашения ограничивают и зону наших боевых действий. Целая морская акватория, плюс многочисленные портовые и припортовые сооружения Одессы, Южного оказываются как бы под незримой защитой того соглашения, позволяющего Украине еще и хорошо зарабатывать на экспорте своего продовольствия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессу еще с советских времен ведет из Тольятти и экспортный аммиакопровод, который тоже не работает, несмотря на предварительные договоренности в рамках все той же зерновой сделки. И за запуск которого Киев, например, требует отпустить всех находящихся у нас пленных. Тут, правда, у нашей патриотической общественности вызвало возмущение заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, который назвал запуск этого аммиакопровода «взаимовыгодной сделкой». Дескать, какие могут быть соображения выгоды в отношениях с циничным врагом. Но это уже несколько другая история.

Иными словами, из Одессы нам активно угрожают, а у нас в силу ряда причин разгромить это нацистское военное гнездо руки коротки. Правда, были удары по расположенным там штабам, попытки вывести из строя аэропорт Школьный. Но все это не носило системного характера. Тем более полное пока табу на удары по одесскому порту и всему тому, что бандеровцы прячут в его пакгаузах.

Между тем если ВСУ все-таки начнут столь долго ожидаемое наступление, то в нападении на Крым своя роль будет отведена и одесской базе. А потому Ковитиди права: вопрос демилитаризации этого некогда веселого города придется решать. Причем быстро и жестко.