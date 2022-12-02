«Что мертво, умереть не может»: эксперт по играм о последствиях маркировки Эксперт по видеоиграм Кузьменко: возрастная маркировка осложнит жизнь «несуществующей» индустрии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая инициатива властей относительно возрастной маркировки видеоигр создаст трудности для индустрии, которой уже почти нет, рассказал NEWS.ru независимый эксперт по играм Александр Кузьменко. При этом он подчеркнул, что на геймерах это нововведение не отразится никак, ведь на 95% этот рынок в РФ пребывает в серой зоне. По словам Кузьменко, после 24 февраля большинство разработчиков покинули Россию. Специалист оценил состояние рынка цитатой из сериала «Игра престолов»: «Что мертво, умереть не может».

Да, после введения возрастной маркировки у индустрии, которой почти не осталось, возникнут дополнительные трудности. Компаниям для выставления рейтинга придется отсматривать каждую игру. Но стоит признать, что распространители зачастую доверяют разработчикам, которые сами ставят ту или иную плашку. Вероятно, что эта практика продолжится, — отметил Кузьменко.

Он объяснил, что при выставлении рейтинга играм есть две системы: европейская и американская. Они очень похожи. В РФ, по мнению Кузьменко, вероятно, возникнет своя система, которая будет опираться на уже имеющиеся.

Цензура же в стране работала всегда в той или иной форме. Так, если мы говорим о двусмысленном контенте, то можно вспомнить игры с ЛГБТ-персонажами. На Западе у них был рейтинг «12+», а у нас ставили «18+». Сейчас же не очень понятно, какие игры законодатели хотят проверять, ведь не в серой зоне находится примерно 5% рынка. Я считаю, что это инициатива ради инициативы, — добавил независимый эксперт.

Ранее стало известно, что российские власти начали реализовывать планы по регулированию игрового контента. В кабмине разработают требования по возрастной маркировке этой продукции. Инициатива должна стать частью федерального проекта «Нормативное регулирование». Журналисты пишут, что участники рынка обеспокоились такой перспективой, которая повлечет за собой рост регуляторной нагрузки и расходов при проверке игр. Отмечается, что в РФ уже есть маркировка контента, в процессе пока не участвуют госорганы.