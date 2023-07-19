Что известно о новейшем танке Т-14 «Армата», впервые примененном в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-14 «Армата»

Российская группировка войск «Юг» впервые применила в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата». ТАСС сообщил, что было задействовано несколько единиц, затем эти машины вывели с передовой. Основной задачей для специалистов стало изучение возможностей «Арматы» в боевых условиях. По данным другого источника, танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа, а все испытания еще продолжаются. Какие ключевые особенности имеет Т-14, почему он так сильно пугает и восхищает западных экспертов?

«Армату» уже замечали в зоне спецоперации?

В мае этого года авторы американского журнала Military Watch Magazine писали, что Т-14 был замечен в зоне проведения СВО. Журналисты ссылались на опубликованные видео в западных соцсетях, на которых якобы «Армата» вела огонь по позициям ВСУ. Аналитики обращали внимание, что новейший российский танк Т-14 «Армата» имеет отличную броню толщиной свыше 900 миллиметров в сочетании с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В апреле текущего года журналисты РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, писали, что российская армия начала применять Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, но в прямых штурмовых действиях танки не участвовали. Тогда сообщалось, что в зоне спецоперации «Армата» получила допзащиту борта от противотанковых боеприпасов, а с конца 2022 года экипажи проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

В феврале Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL писал о возможной переброске Т-14 «Армата» в зону проведения спецоперации. Танки были якобы обнаружены в Ростовской области. Источник отмечал, что до парада еще далеко, поэтому «всем понятно, куда их перебрасывают». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что про «Армату» писали иностранные эксперты и журналисты

Японское издание Traffic News в начале этого года решило сравнить танки Т-14 «Армата» и немецкий Leopard 2. Эксперты пришли к выводу, что российская машина превосходит оппонента по всем показателям. Особое внимание аналитики уделили башне «Арматы», которая является «необитаемой». За обзор отвечают датчики и камеры, а командир, наводчик и пилот находятся в хорошо защищенном корпусе.

«Решение с беспилотной башней — это смелая идея, снимающая эргономические ограничения и дающая большую свободу для размещения различных систем. Основное орудие Т-14 — 125-миллиметровая пушка, использующаяся и в обычных российских танках, однако калибр увеличен с 48 до 55 мм. За счет использования унифицированных снарядов 2А48-1М возросла и мощность», — отметили авторы статьи.

Российские Т-14 получили похвалу и от журналиста Тарика Тахира. Свои впечатления он выразил в статье для издания The Sun.

«Русские разработали для Т-14 специальное покрытие под названием „Мантия“, которое поглощает радиолокационные волны», — обратил внимание эксперт.

Фото: В Покрытие Т-14 «Армата»

По словам журналиста, «Армата» имеет отличную броню, которая защищает экипаж как от средств ближнего боя, так и от высокоточного противотанкового оружия. Помимо этого, на него также произвела впечатление башня Т-14, которая является полностью автономной.

Авторы популярного французского издания Le Figaro в своей статье назвали российский танк «предвестником технологической революции».

«Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью. <...> „Армата“ — это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию», — подчеркнули эксперты.

Издание писало, что российский танк станет «прорывом». По данным Le Figaro, он должен работать в связке с боевыми машинами пехоты в рамках «универсальной боевой платформы».

Не обошли «Армату» вниманием и в США. Эксперт издания 19FortyFive Крис Осборн заявил, что Т-14 имеет большое преимущество перед американским M1 Abrams за счет все той же необитаемой башни.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Т-14 «Армата»

Что говорят о танке Т-14 «Армата» российские эксперты

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что российские войска стали использовать в зоне проведения военной операции танки Т-14 «Армата», чтобы понять, как покажет себя техника в боевых действиях. По его предположениям, Т-14 не будут запущены в массовое производство, поскольку имеющихся танков хватает для превосходства над ВСУ. Он отметил, что сейчас наибольшую погоду в зоне СВО делают другие танки, такие как Т-72, Т-80 и Т-90.

«Появились сообщения о появлении Т-14 в зоне СВО. Зачем они там? Посмотреть, как они себя покажут в условиях боевых действий, в различных ситуациях, какие есть недостатки. Все делается на перспективу. Пока погоду в зоне СВО делают другие танки: модернизированные Т-72, Т-80 и Т-90. Вряд ли Т-14 будут производить массово, имеющихся машин вполне достаточно для превосходства над противником», — подчеркнул Дандыкин.

Он высказал мнение, что Т-14 превосходит все украинские танки и российский Т-90М по своему оснащению. Эксперт уточнил, что на «Армате» улучшенный двигатель, модернизированная динамическая и активная защита, орудие, возможность управления другими танками на поле боя, а также надежная бронекапсула, которая должна защитить экипаж от гибели при взрыве военной техники.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Т-14 «Армата»

Также Дандыкин отметил, что Т-14 обладает большими возможностями для модернизации, включая установку 152-миллиметрового орудия. В отличие от многих поставляемых на Украину танков, у российской «Арматы» имеется автомат заряжания, подчеркнул он.

«Этот танк может служить машиной боевого управления другими танками на поле боя, для руководства экипажами других танков. На заре танковой индустрии было такое понятие — командирский танк. Сможет управлять теми же Т-90М „Прорыв“. Суть Т-14 во многом состоит в этом. Он, конечно, может принять участие в танковом бою, для чего у него орудие? Но массовым танком он вряд ли станет. Будет использоваться в качестве командного пункта», — заключил Дандыкин.

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