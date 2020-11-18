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«Что это за ерунда?»: Меня удивила новость об уголовном деле

13:49, 18 ноября 2020 270
Михаил Мень Михаил Мень Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Аудитор Счётной палаты Михаил Мень заявил, что ничего не знает о заведённом в отношении него уголовном деле по подозрению в хищении и готовящемся задержании.

Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чём дело, сейчас буду выяснять, — сообщил чиновник «Интерфаксу».

Мень уточнил, что в настоящее время находится в России.

Ранее NEWS.ru писал, что члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания 18 ноября дали согласие на задержание Меня и привлечение его в качестве обвиняемого. Решение было принято сенаторами единогласно, с инициативой о включении вопроса в повестку выступила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В ходе слушаний по этой теме в Совфеде генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Следственный комитет располагает доказательствами вины чиновника. По версии следствия, Мень причастен к хищению 700 млн рублей в 2011 году из бюджета Ивановской области, в то время он был губернатором региона.

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