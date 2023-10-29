Член СПЧ призвала судить дагестанцев, вышедших толпой искать евреев Член СПЧ Ахмедова: искавших евреев для суда Линча в Дагестане нужно наказать

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Людей, вышедших толпой на поиски евреев для суда Линча в Хасавюрте, следует наказать, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в Telegram-канале. Она также задалась вопросом, что значат слова главы Дагестана Сергея Меликова о произошедшем недоразумении.

Недоразумение — присутствие евреев? Дезинформация об их присутствии? Это как понимать? <...> Не надо цацкаться с теми, кто вчера требовал евреев для суда Линча. Их надо судить. Но сначала честно ответить для себя на вопрос: а что они бы сделали с евреями, если бы их в гостинице нашли? — написала Ахмедова.

Неоднозначными сочла она и слова Меликова о поддержке Палестины. Ахмедова выразила надежду, что в России переживают и за палестинцев, и за заложников ХАМАС, и за его жертв. Переживание Дагестана «исключительно за братьев-мусульман» правозащитница назвала деструктивным и опасным.

Глава Дагестана ранее призвал жителей Дагестана не поддаваться на провокации на фоне обострения в секторе Газа. Меликов пояснил, что «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России», распространили «воинственные призывы», на которые откликнулись некоторые жители. В том числе они разбили окна гостиницы, где ожидали наткнуться на граждан Израиля.