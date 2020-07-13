Член ОП: идея о бесплатных нянях для многодетных находится под угрозой

https://static.news.ru/photo/c475c044-c505-11ea-b867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает идею депутата Ивана Сухарева о предоставлении нянь многодетным семьям хорошей, однако присутствуют некоторые нюансы.

По её словам, проблема в том, что в России не существует соответствующей системы подготовки этих нянь.

Мы все прекрасно понимаем, что эти люди должны работать в государственных учреждениях, то есть это социальные работники таким образом подготовленные, — пояснила она.

При этом Волынец отметила, что такие няни оказали бы большую помощь родителям, так как частные услуги очень дорогие. Однако отправить к детям любого соцработника нельзя, потому что это должны быть люди с необходимыми навыками, знаниями, опытом и специальным образованием. Сейчас подобную помощь оказывают ясли и детсады, но не всем детям хватает мест.

В ясли у нас вообще уже начинают с одного года принимать в некоторых местах. Так вообще с 1,5 до трёх лет, где-то с года до трёх лет принимают. Это специально подготовленное сотрудники, то есть это персонал, который учится и получает специальное образование, — подчеркнула она.

Член ОП считает, что няни могли бы помочь семьям, которым не хватило места в детсаде или яслях, однако для государства это более дорогая услуга.

В детском саду, конечно, тоже есть расходы, <...> но там и детей много. А тут, получается, каждому ребёнку персональный воспитатель, — пояснила Волынец.

Она заключила, что властям потребуется много времени для подготовки достаточного числа специалистов, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее Ирина Волынец направила в правительство РФ и Госдуму предложение об освобождении от родительской платы за ясли и детский сад семей с низким доходом. По её словам, предлагаются послабления для семей, чем ежемесячный доход на каждого члена не превышает двух прожиточных минимумов.