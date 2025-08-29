День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:19

Чистый унитаз без напряга: чудо-бомбочки решают проблему

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если кажется, что унитаз приходится мыть слишком часто, попробуйте простой и натуральный способ, который реально работает. Домашние очищающие «бомбочки» помогут поддерживать сантехнику блестящей без лишних усилий и без агрессивной химии.

Что понадобится

  • Жидкое хозяйственное мыло — 1 ст. л.
  • Средство для мытья посуды — 3 ст. л.
  • Пищевая сода — 2 ст. л.
  • Уксус 70% (горячий) — 1 колпачок (около 10 мл)

Как сделать:

Шаг 1. Смешайте жидкое мыло и средство для посуды. Эта основа придаст будущим «бомбочкам» пенистость и усилит очистку.

Шаг 2. Добавьте пищевую соду и влейте колпачок уксуса. Начнется бурная реакция — это нормально.

Шаг 3. Перемешайте массу и распределите ее по формочкам. Дайте застыть несколько часов при комнатной температуре.

Шаг 4. Положите готовую «бомбочку» в унитаз, смойте воду и оставьте на ночь. Сода и уксус уберут налет, а мыло придаст блеск и свежесть.

Храните готовые шарики в герметичном контейнере, чтобы они дольше сохраняли свойства. Используйте их регулярно — и уборка перестанет быть головной болью.

Внезапный засор в раковине может испортить любые планы, но пустая пластиковая бутылка станет неожиданным и эффективным помощником. Этот простой метод основан на создании мощного гидравлического удара, который помогает быстро прочистить слив.

советы
туалеты
унитазы
бомбочки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Венгрии отвергли аргументы Польши о «борьбе за свободу Украины»
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.