Чистый унитаз без напряга: чудо-бомбочки решают проблему

Если кажется, что унитаз приходится мыть слишком часто, попробуйте простой и натуральный способ, который реально работает. Домашние очищающие «бомбочки» помогут поддерживать сантехнику блестящей без лишних усилий и без агрессивной химии.

Что понадобится

Жидкое хозяйственное мыло — 1 ст. л.

Средство для мытья посуды — 3 ст. л.

Пищевая сода — 2 ст. л.

Уксус 70% (горячий) — 1 колпачок (около 10 мл)

Как сделать:

Шаг 1. Смешайте жидкое мыло и средство для посуды. Эта основа придаст будущим «бомбочкам» пенистость и усилит очистку.

Шаг 2. Добавьте пищевую соду и влейте колпачок уксуса. Начнется бурная реакция — это нормально.

Шаг 3. Перемешайте массу и распределите ее по формочкам. Дайте застыть несколько часов при комнатной температуре.

Шаг 4. Положите готовую «бомбочку» в унитаз, смойте воду и оставьте на ночь. Сода и уксус уберут налет, а мыло придаст блеск и свежесть.

Храните готовые шарики в герметичном контейнере, чтобы они дольше сохраняли свойства. Используйте их регулярно — и уборка перестанет быть головной болью.

Внезапный засор в раковине может испортить любые планы, но пустая пластиковая бутылка станет неожиданным и эффективным помощником. Этот простой метод основан на создании мощного гидравлического удара, который помогает быстро прочистить слив.