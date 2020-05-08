Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 100 тысяч

https://static.news.ru/photo/206821de-91d1-11ea-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно данным штаба, общее количество заболевших в столице достигло 104 189 человек. Суточный прирост составил 5,8%.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра столицы во вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 2520 пациентов выписаны после лечения от коронавируса в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших в столице составило 12 779.