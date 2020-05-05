Число заражённых коронавирусом в Москве превысило 80 тысяч

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России за сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции COVID-19 из больниц выписаны 1770 человек. Общее число исцелившихся за весь период эпидемии увеличилось до 19 865.

Вместе с тем выявлено 10 102 новых случая заражения. Заболевшие госпитализированы в 83 регионах. Почти половина из них — 4961 человек — это так называемые контактные лица, которые не имели...