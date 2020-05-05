Число заражённых коронавирусом в Москве превысило 80 тысяч

В Москве за минувшие сутки выявили 5714 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в столице достигло 80 115.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, суточный прирост больных СOVID-19 составил 7,7%,
Как ранее сообщал NEWS.ru, за последние сутки в России зафиксировано 95 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Таким образом общее число погибших достигло 1451. В общей сложности в России официально зарегистрировано уже 155 370 заболевших в 85 регионах.
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