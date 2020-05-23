Число заражённых COVID-19 в РФ снизилось почти на 10 тысяч за неделю

https://static.news.ru/photo/5b8c99ce-9d99-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество выявленных случаев коронавируса в России за семь дней увеличилось на 22,5% против 34,4% за предыдущую неделю.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с 18 по 24 мая зарегистрировано 62 729 заболевших, что на 9335 человек меньше, чем с 11 по 17 мая. Данный показатель уменьшается вторую неделю подряд.

Среднесуточный рост числа случаев коронавируса за прошедшие семь дней снизился с 4,3% до 2,9%.

Ранее NEWS.ru писал, что за сутки российские врачи выявили 8599 случаев заражения коронавирусом нового типа в 84 регионах. Согласно последним данным, 3777 человек из новых заболевших стали контактными лицами без клинических проявлений болезни. Всего в стране на сегодняшний день зафиксирован 344 481 случай заболевания в 85 регионах.